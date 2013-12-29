محافظ حوطة بني تميم رعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

احتفلت إدارة التربية والتعليم في محافظتي حوطة بني تميم والحريق بتكريم طلابها المتفوقين دراسيا في العام الدراسي الماضي 1434 / 1434 ه وذلك بحضور محافظ حوطة بني تميم خالد بن فهد أبو نيان ومدير إدارة التربية والتعليم في محافظتي الحوطة والحريق سعود بن ناصر العثمان في القاعة الكبرى بالمركز الكشفي كما حضر هذه المناسبة عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب بحضور.

وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدء بآيات من كتاب الله الكريم ألقى بعدها مساعد مدير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين إبراهيم بن محمد الجميل كلمة الإدارة التي تحدث من خلالها عن هذه المناسبة.

قام بعدها محافظ حوطة بني تميم خالد أبو نيان ومدير التربية والتعليم سعود العثمان بتوزيع الدروع للمدارس المتميزة في الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ المستجدين لهذا العام وكذا دروع وشهادات تقدير للمعلمين والمرشدين الطلابيين لجهودهم المبذولة في عدد من البرامج الإرشادية ثم استكمل بعد ذلك الحفل بكلمة الطلاب المتفوقين تلاها لوحة إنشادية أبدع فيها طلاب متوسطة وثانوية حوطة بني تميم عن فضل العلم والتفوق.

بعد ذلك تشرف الطلاب المتفوقون باستلام شهاداتهم وجوائزهم التقديرية من المحافظ ومدير التربية والتعليم.