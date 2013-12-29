الثانوية 116 تغرس شتلاتها قيماً وتجني ثمراً

انطلقت في الثانوية 116 بشرق الرياض بقيادة مديرة الصرح ابتسام العثمان حملة بعنوان (اغرسها وإن قامت) والتي تهدف الى إيجاد بيئة محفزة وفاعلة لجيل مدرك لقيمة اغرسها وإن قامت والتي تتحقق بالتعاون بين الهيئة التعليمية والادارية وطالبات المدرسة تساندها الشراكة المجتمعية الفاعلة.

وقد ابتدأت الحملة ببيئة المدرسة وحولتها الى مسطحات خضراء وتم تنسيق كل ركن بلمسات جميلة اعتمدت على التدوير بأفكار ابداعية من قبل فريق التشجير في المدرسة من موظفات وطالبات تحت اشراف الوكيلة زهرة اليامي ثم نُقلت ثقافة التشجير للمدارس في الحي فساهمت الثانوية بتشجير الروضة 53 كما تشرفنا بتشجير الابتدائية 227 ولدينا الكثير من المناشط والعروض لنشر ثقافة التشجير في المساجد والمستوصفات والاسواق التجارية ثم خارج الرياض وخارج المملكة ،حيث رشحنا للدخول في مسابقة البيئة على مستوى منطقة الرياض.

والشكر موصول بالعرفان والامتنان لراعي الحملة الرسمي رز الوليمة.