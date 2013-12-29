عبد الواحد: جاهز للمشاركة أمام الإسماعيلي

أ ش أ - أكد عبدالواحد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري والمقرر لها يوم الخميس المقبل، صعبة للغاية وأمام فريق كبير لديه طموحات في البطولة هذا الموسم.

وقال عبدالواحد السيد لموقع ناديه الرسمي، "دائما مباريات الزمالك والإسماعيلي تكون صعبه حتى ولو كانت في بداية الموسم وبعد فترة التوقف الطويلة، ونسعى للفوز بهذا اللقاء من أجل الحفاظ على البداية القوية، حيث أن الزمالك يسعى للمنافسة بقوة على البطولة هذا الموسم".

وأضاف عبد الواحد، "جاهز للمشركة في مباراة الخميس القادم، والمشاركة في مباراة عثماثون الودية جائت بعد فترة غياب عن المباريات".

وكان الزمالك قد حقق فوزا وديا اليوم السبت على فريق عثماثون بأربعة أهداف دون رد، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري، فيما تغيب عبد الواحد السيد عن لقاء الزمالك الماضي بالدوري أمام المصري، وذلك بسبب تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في الفترة الأخيرة.