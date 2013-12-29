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شديد لا يمانع اللعب تحت قيادة ليبي بشرط موافقة الأهلي

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شديد لا يمانع اللعب تحت قيادة ليبي بشرط موافقة الأهلي شديد لا يمانع اللعب تحت قيادة ليبي بشرط موافقة الأهلي

أكد أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الأهلي أن شركة تسويق عالمية تواصلت معه مؤكدة وجود اهتمام من مارشيلو ليبي مدرب جوانزو الصيني بضمه خلال يناير المقبل.

وقال قناوي لـFilGoal.com "لم يصل إلى الأهلي أي عرض رسمي من جوانزو، الأمر لم يتعدى إلى الأن مخاطبات من شركة تسويق."

وأضاف قناوي "بالطبع لا أمانع اللعب مع مدرب كبير مثل ليبي، ولكن ذلك لن يتم إلا بوصول عرض رسمي وموافقة الأهلي عليه."

وشارك قناوي أمام جوانزو في ربع نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، وهى المباراة التي خسرها بطل إفريقيا بهدفين دون رد.

وأوضح قناوي أن ليبي تابعه خلال البطولة وأبدى إعجابه بمستواه طالبا من شركة التسويق التواصل معه لمعرفة موقفه من الانتقال لبطل أسيا.

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