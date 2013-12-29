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حسام عيسى: استمرار عضوية باكينام الشرقاوي بالإخوان يعني أنها إرهابية

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حسام عيسى: استمرار عضوية باكينام الشرقاوي بالإخوان يعني أنها إرهابية حسام عيسى: استمرار عضوية باكينام الشرقاوي بالإخوان يعني أنها إرهابية

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، أن استمرار الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس السابق محمد مرسى، كعضوة فى جماعة الإخوان المسلمين، يجعلها تصنف كإرهابية.

وأضاف وزير التعليم العالى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «فى الميدان»، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان إرهابية يستند إلى المادة 86 من قانون العقوبات، موضحًا أن أى أستاذ جامعى ستنطبق عليه نص تلك المادة، فلا حصانة لأحد، وسيعامل طبقا لها.

وعن سير الامتحانات فى الجامعات اليوم، أكد الوزير أن الامتحانات فى جامعتى القاهرة وعين شمس تمت بشكل جيد وطبيعى، مع وجود بعض التظاهرات خارج الأخيرة.

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