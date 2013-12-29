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استمرار إطلاق النار التحذيري بالعريش بعد الإنفجارات التي شهدتها المدينة

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استمرار إطلاق النار التحذيري بالعريش بعد الإنفجارات التي شهدتها المدينة استمرار إطلاق النار التحذيري بالعريش بعد الإنفجارات التي شهدتها المدينة

أرشيفية

استمرار إطلاق النار والطلقات التحذيرية بمدينة العريش بعد قيام مجهولون مسلحون بإطلاق قذيفة هاون على معسكر للجيش المصرى فى شرق مدينة العريش مساء اليوم السبت، وهو الأمر الذي أدى إلى سماع سكان العريش إلى أصوات انفجارات، وحدوث اهتزازات فى هواء منطقة وحي الضاحية السكني شرق العريش.
> وصرح مصدر أمني، أن الذي حدث بسبب إطلاق الجماعات المسلحة قذيفة هاون على معسكر للجيش شرق العريش من الناحية الجنوبية من ناحية المزارع جنوب العريش، وقد أطلقت القوات فى المعسكر صواريخ وقنابل ضوئية أضاءت سماء المنطقة ومكان إطلاق القذائف على معسكر الجيش.
> وأكد المصدر عدم حدوث أي إصابات نتيجة سقوط قذيفة الهاون ، التي أكد أن عددها ثلاثة قذائف على المعسكر، حيث إن القذائف سقطت فى منطقة خالية من المبانى، بينما وقد أطلقت القوات المتواجدة طلقات تحزيرية على مكان إنطلاق القذائف.

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