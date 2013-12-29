القبض علي متهم هارب بقضية شروع في قتل ببورسعيد

ألقت مباحث الزهور القبض علي احد المتهمين في قضية شروع في قتل و الهارب من اذن من نيابة الزهور بضبطه و أحضاره .

و كان ضباط مباحث قسم شرطة الزهورقد قاموا بمطاردة ا ا ج – وشهرته (حجوج ) 26 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور .. ( مسجل جنائيا سرقات عامة ) و المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7423 /2013جنح الزهور ” شروع في قتل “و تمكنوا من القبض عليه محرزاً سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد (2) طلقه من ذات العيار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيقات.