السلطات البحرينية تستجوب الأمين العام لجمعية «الوفاق» المعارضة

قالت وزارة الداخلية وجمعية «الوفاق» الإسلامية إن السلطات البحرينية استجوبت، السبت، الأمين العام للجمعية، الشيخ علي سلمان ،وهي إحدى جماعات المعارضة الرئيسية التي يشكل شيعة البحرين غالبيتها بسبب التصريحات التي أدلى بها في خطبة الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في موقع «تويتر» إن «الأمين العام لجمعية (الوفاق) قام بالتحريض على الحكومة، وشجع على إثارة الشغب وأعمال العنف في الخطبة التي ألقاها في صلاة الجمعة».

وردت جمعية «الوفاق» في بيان إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية هي التي قامت باستدعاء «سلمان» أولا ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستجوابه.

يأتي الاستجواب بعد ما يقرب من شهرين من اتهام «سلمان» بإهانة وزارة الداخلية، وهو أكبر زعيم معارض يجري اتهامه منذ أن بدأت مظاهرات 2011 .

على صعيد متصل، أدان «حزب الله» اللبناني اعتقال أمين عام حركة «الوفاق»، ووصفه بـ«الإفلاس السياسي».