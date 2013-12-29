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«أردوغان»: هناك من استقال من حزبنا.. وأقلنا آخرين لأنهم «فتنة»

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«أردوغان»: هناك من استقال من حزبنا.. وأقلنا آخرين لأنهم «فتنة» «أردوغان»: هناك من استقال من حزبنا.. وأقلنا آخرين لأنهم «فتنة»

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الذي يترأسه قد استقالوا من تلقاء أنفسهم، وبعضهم نحن أقلناهم، «إذ لا معنى من وجودهم في الحزب بعد أن باتوا يشكلون عنصر فتنة داخل الحزب»، حسب قوله.

وأكد «أردوغان»، فى تصريحات، السبت، أن تركيا قادرة على تخطي ما يُحاك ضدها من مؤمرات بدعوات شعبها، مؤكدا أن من يدبرون لتركيا المكائد والحيل حاولوا الإيقاع بها من خلال الاحتجاجات الأخيرة لكنهم فشلوا في ذلك.

ومضى قائلا: «والآن يلجأون إلى حيلة أخرى، ويتحدون في ذلك، ولكنهم لن يفلحوا في فعل شيء»، لافتا إلى أن التوفيق لن يحالفه ضد كل ذلك إلا لأنه يمثل الشعب التركي بأكمله لا يفضل أحدا على آخر مثل الأحزاب الأخرى التي تكتفي بتمثيل فصيل معين يؤيدها فقط.

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