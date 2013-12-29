بالصور| بعد "لامبورجيني" و"فيراري".. "مكلارين" تنضم لأسطول سيارات شرطة "دبي"

كتب : عمرو عز الدين السبت 28-12-2013 22:08

عادت شرطة "دبي" مرة أخرى لإثارة الجدل حول أسطول سياراتها الذي يسيل له اللعاب، وهذه المرة عندما ضمت السيارة McLaren MP4-12C، التي يبلغ ثمنها ما يزيد عن 279 ألف دولار.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة المذكورة إلى 333 كيلومترا في الساعة، في حين تبلغ السرعة القصوى لبقية سيارات الأسطول 305 كيلومترا في الساعة فقط، كما تزيد قوتها ثلاث مرات قوة سيارات الشرطة البريطانية، كما أنها حازت في نوفمبر الماضي على لقب "سيارة العام" و"أحسن سيارة خارقة للعادة"، في جوائز مسابقة سيارات الشرق الأوسط 2013.

يمكن للسيارة "مكلارين" أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 99 كيلومترا في الساعة في زمن يبلغ 3.1 ثانية، وصممها فرانك ستيفنسون مصمم السيارات الأمريكي، وصاحب تصميم السيارة الخفيفة "ميني هاتش".

كانت شرطة "دبي" قد أدخلت مجموعات من السيارات الرياضية الفاخرة إلى أسطول سياراتها في وقت مبكر من هذا العام، تضمنت سيارات من نوعية "فيراري" و"لامبورجيني" و"آستون مارتن" و"شيفروليه" و"بنتلي"، كما أعلنت أن ضباط الشرطة سوف يتلقون دورات تدريبية إجبارية للتكيف على التعامل مع مثل هذه النوعية من السيارات في مطاردة المجرمين، خاصة على الطرق السريعة التي تملأ المدينة.