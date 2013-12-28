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التشفير يزيد إيرادات لجنة دوري المحترفين الإماراتية

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التشفير يزيد إيرادات لجنة دوري المحترفين الإماراتية التشفير يزيد إيرادات لجنة دوري المحترفين الإماراتية

أعلن حمد بن نخيرات عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين بالإمارات، أن اللجنة حققت نسبة زيادة 22% في الإيرادات.

وتتسبب تلك الزيادة في زيادة نسبة ما تحصل عليه الأندية من عائد إلى 27%.

وقال بن نخيرات "نظام التشفير الذي تم تطبيقه في الموسم الحالي، حقق بعض الإيجابيات والسلبيات، وأبرز تأثيراته الإيجابية كان زيادة عدد الجماهير في المدرجات بشكل كبير، بعد أن كانت مدرجات الموسم السابق شبه خالية من الجماهير".

وكانت لجنة دوري المحترفين قد أقرت هذا الموسم، تشفير " بعض" مباريات مسابقة دوري المحترفين المسمى دوري الخليج العربي، من أجل إستقطاب مزيد من الجماهير ورفع معدلات حضورهم مثلما طالبت رابطة المحترفين بالإتحاد الآسيوي لكرة القدم

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