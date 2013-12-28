الشعب الإماراتي يطلب استعارة عاشور .. والأهلي ينتوي الرفض

تقدم فريق الشعب الإماراتي بعرض لاستعارة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لمدة 6 شهور بحسب ما أكد هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com "الشعب الإماراتي طلب استعارة حسام عاشور لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

وأضاف "النية حتى الآن داخل الجهاز الفني هي رفض العرض نظرا لحاجة الفريق لمجهودات اللاعب خلال هذه الفترة".

وكان حسام عاشور قد شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية مؤخرا إلا أنه تعرض للإصابة بالحوض في مباراة جوانزو والتي جعلته يبتعد عن الملاعب حتى الآن.

وأتم خشبة "لكننا سنجلس مع اللاعب ونناقش معه العرض لمعرفة رغبته."