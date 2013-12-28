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باستوس: أنا رهينة لدي النصر السعودي .. وعائلتي تبكي

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باستوس: أنا رهينة لدي النصر السعودي .. وعائلتي تبكي باستوس: أنا رهينة لدي النصر السعودي .. وعائلتي تبكي

(إفي) - اتهم اللاعب البرازيلي رافائيل باستوس سلطات المملكة العربية بحرمانه من تأشيرة مغادرة البلاد، مؤكدا أنه وقع "رهينة" لناديه النصر.

وكتب باستوس تغريدات على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) قال فيها "أبنائي وزوجتي يبكون، عائلتي في البرازيل يائسة، أمي تبكي ولا أعرف كيف أتصرف".

وأضاف لاعب الوسط المهاجم (28 عاما) "لقد دافعت عن قميص فريق النصر بكل جهد واخلاص"، مشيرا الى تسجيله 11 هدفا ساهمت في وصول فريقه لنهائي الكأس.

وأشار باستوس الى أنه قبل نحو عام واحد كان يلعب في دوري ابطال أوروبا مع فريق كلوج الروماني امام مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه الآن رهينة لدى النصر السعودي.

وسبق لباستوس أن لعب في البرتغال لأندية بيلينينسيس وناسيونال وبراجا، كما لعب لسابورو الياباني، وانتقل الى النصر في ديسمبر من العام الماضي قادما من كلوج.

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