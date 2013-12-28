26 قتيلاً في حريق داخل قطار بجنوب الهند

قتل 26 شخصا، على الأقل، السبت، في حريق نشب داخل قطار في ولاية «أندرا براديش»، جنوب الهند.

وأشارت قناتا «إن دي تي في» و«تايمز ناو» إلى أن الحريق إندلع في إحدى العربات المكيفة في قطار سريع للنقل الليلي كان يقوم برحلة بين مدينتي «بنجالور» و«نانديد».

وأعلنت الشرطة الهندية أن 65 شخصا كانوا على متن القطار لدى وقوع الحريق في حين أن وزير سكك الحديد، ماليكارجون خرجي، أعلن أن عددهم 67، مرجحا أن يكون الحريق ناتجا عن ماس كهربائي.

وانتشلت فرق الإنقاذ 26 جثة في حين جرح 8 أشخاص نقل 5 منهم إلى المستشفيات، حسب ما قال المتحدث باسم ادارة سكك الحديد في جنوب غرب البلاد.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سيج، «صدمته وألمه إثر خسارة أرواح في حادث القطار»، وطالب من قطاع سكك الحديد والحكومة في هذه الولاية تقديم كل مساعدة ممكنة للضحايا في عمليات الانقاذ والعناية الطبية.

وخصص وزير سكك الحديد خطا هاتفيا خاصا للعائلات الراغبة بمعرفة ما إذا كان أقارب لها في عداد الضحايا.