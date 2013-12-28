العشرات من الأتراك يتظاهرون ضد «أردوغان» في ألمانيا

تظاهر حوالي 250 تركيا، السبت، في العاصمة الألمانية «برلين» احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت الشرطة الألمانية إن المظاهرة مرت دون أحداث عنف.

ويتهم اتحاد الشباب التركي الذي دعا إلى التظاهر رئيس الوزراء باتباع سياسة غير ديمقراطية من خلال التعامل مع المحتجين بوسائل الدولة البوليسية على حد قولهم.

كانت شرطة إسطنبول تعاملت بقسوة كبيرة مع المتظاهرين، الجمعة، الذين طالبوا باستقالة «أردوغان» على خلفية الاتهامات الأخيرة بارتكاب أقارب لأعضاء من حكومته لجرائم فساد.

كان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، دعا تركيا إلى تسليط الضوء على فضيحة الفساد التي هزت البلاد ، في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد الدولي لأنقرة .

وقال «شتاينماير»، في حوار نشرته صحيفة «بيلد أم زونتاج»: «نثق في قوة الدولة التركية لتوضيح مزاعم الفساد المنتشرة حاليا ، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين»، وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيا بوصفها «أداة استقرار في الشرق الأوسط» .