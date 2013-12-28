حفل ختام بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو تحت سن 18 سنة بسوهاج‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مساء اليوم حفل ختام بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو تحت سن 18 سنة والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد سوهاج الرياضي بحضور شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو وممدوح طلب مدير عام الرياضة بسوهاج و أحمد محمود لبيب عضو مجلس الإدارة ورئيس منطقة سوهاج للوشو كونغ فو وعدد من ممثلي وزارة الرياضة وعميد كلية التربية الرياضة بسوهاج .

وكرم محافظ الإقليم المناطق الفائزة بالثلاث مراكز الأولي إذ جاءت محافظة السويس في المركز الثالث بالميدالية البرونزية وحصلت الإسكندرية علي المركز الثاني والميدالية الفضية ، وفازت محافظة القاهرة بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وأعرب المحافظ عن شكره لوزارة الرياضة والاتحاد المصري للكونغ فو علي اختيارهم لمحافظة سوهاج لإقامة البطولة قائلاً:” إن هذا يدل علي مدي الأمن والأمان الذي تتمتع به سوهاج “، كما شكر أيضاً جميع الحضور من الجماهير ومرحباً بضيوف المحافظة من المحافظات الـ 17 المشاركة في البطولة ،مؤكداً علي دعمه للمنشآت الرياضية بالمحافظة وأهمية الرياضة بالنسبة للشباب وجعلهم يسلكون سلوكاً أخلاقياً رياضياً يبعدهم عن الطرق الغير سوية وقدرتها علي بناء الجسم والعقل السليم لهم.

وأكد اللواء عتيق علي قدرة شباب سوهاج علي التفوق الرياضي وتمثيل مصر والمحافظة في جميع المحافل الدولية والعربية والإقليمية من خلال التركيز وممارسة المزيد من التمرينات الرياضية.

ومن جانبه وجه شريف مصطفي الشكر لمحافظة سوهاج و المحافظ علي جهوده المبذولة في رعاية البطولة وحضوره لحفل الختام ،كما شكر أيضاً جميع الفرق والمناطق المشاركة في البطولة علي أرض سوهاج .

كما أوضح أحمد محمود لبيب أن بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو للساندا بنين تحت 18 سنة هي ثاني بطولة تقام بسوهاج في عام واحد بمشاركة عدد 248 لاعب من 17 محافظة ولمدة ثلاثة أيام بدأت في 26 ديسمبر لتنتهي في 29 ديسمبر الحالي ، مشيراً إلي أن منطقة سوهاج للوشو كونغ فو قد نافست بقوة خلال البطولة ولم تخرج إلا في الأدوار النهائية، مؤكداً أنها قادرة علي التعويض في الأعوام القادمة واحتلال المراكز الأولي .