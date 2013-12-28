بلاغ يطالب بالتحقيق مع “الببلاوي” للتأخر في إعلان الإخوان “ارهابية”

قرر المستشار ياسر أبو الوفا المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر فتح تحقيق وإحالة البلاغ المقدم من ياسر ماجد أبو الوفا المحامي للمحامي العام لنيابات المنصورة للتصرف فيه بشأن البلاغ المقدم منه ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وذلك لإهماله الجسيم والإضرار بالمال العام والخاص لعدم اتخاذ إجراءات إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة “إرهابية” عقب صدور حكم قضائي باعتبارها جماعة “حظورة” ،مما أدي إلي إتلاف منشآت الدولة العامة والخاصة ووفاة 15 وإصابة أكثر 120 مواطناً مصرياً من المدنيين والشرطة في حادث تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانوناً ضد رئيس الوزراء طبقاً لنص المادة116 مكرر من قانون العقوبات إذ أن رئيس الوزراء علم يقيناً بأن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بأعمال عنف وإرهاب وتخريب وإتلاف للمنشات عن طريق الفعل والتمويل المادي وتفعيل نص المادة 86 إلي المادة 99 من قانون العقوبات ضد رئيس الوزراء.