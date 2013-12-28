سيارة مجهولة تنهي حياة طالب بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء أحمد سليمان مدير أمن الوادى الجديد مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول جثة طالب لمستشفي الداخلة المركزي وتبين قيام سيارة ملاكي مسرعة باصطدام “مسعد.م.أ” 17 سنة طالب ومقيم قرية المعصرة بمركز الداخلة أثناء عبوره الطريق بمدخل القرية ونتج عن الحادث مصرع الطالب علي الفور وتم نقله لمستشفي الداخلة المركزي.

وكشف محضر الواقعة قيام والد الطالب بتحرير محضر وأفاد أن سبب الوفاة هو اصطدام إحدى السيارات بنجله ولاذت بالفرار مسرعة ولم يتمكن من أخذ بياناتها.

وتحرر المحضر رقم 2530 جنح قسم الداخلة لسنة 2013م ،وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتوفى وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وتصريح بدفن جثة المتوفي.