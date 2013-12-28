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أمين عام حزب النور الجزائرى يعلن عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية

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أمين عام حزب النور الجزائرى يعلن عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية أمين عام حزب النور الجزائرى يعلن عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام لحزب النور الجزائرى بدر الدين بلباز اليوم السبتن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن لديه مستقبلاً واعدًا بالنظر إلى برنامجه السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وقال بلباز ـ فى كلمة له خلال لقاء بكوادر حزبه عقده فى ولاية مسيلة ـ إن إعلانه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بناء على طلب نشطاء الحزب عبر الوطن وبتزكية من أعضاء المجلس الوطنى لحزبه، معربًا عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة "شفافة ونزيهة" وذلك لكى تعطى مصداقية للرئيس المقبل.

وأكد أمين عام حزب النور ـ من جهة أخرى ـ أنه يؤيد تعديل الدستور لكن بشرط أن يكون ذلك عبر استفتاء شعبى.. مشيدًا بوعى وحنكة الشعب الجزائرى.

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