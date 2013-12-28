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"كمل جميلك" وحزب الأحرار ينظمان مؤتمرا شعبيا بالفيوم لدعم الدستور

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"كمل جميلك" وحزب الأحرار ينظمان مؤتمرا شعبيا بالفيوم لدعم الدستور "كمل جميلك" وحزب الأحرار ينظمان مؤتمرا شعبيا بالفيوم لدعم الدستور

تنظم حملة "كمل جميلك يا شعب" بالتنسيق مع حزب الأحرار برئاسة طارق درويش مؤتمرا جماهيريا مساء الثلاثاء القادم، بالوحدة المحلية بقرية المشرك مركز يوسف الصديق بالفيوم تحت شعار (نعم للدستور ولا للإرهاب).

وأكد عبد النبى عبد الستار، المتحدث الرسمى للحملة أنه تم توجيه الدعوات لعدد من الرموز السياسية لحضور المؤتمر، فى مقدمتهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وطارق درويش، رئيس حزب الأحرار، وقيادات حملة" كمل جميلك ياشعب" فى مقدمتهم المستشار جمال سليمان، الأمين العام، ومحمود موسى، المدير التنفيذى، واللواء متولى الشريف مسئول الاتصال والمتابعة، وأسامة درويش، مسئول المراسم والمؤتمرات بالحملة.

وأوضحت الحملة فى بيانها أن قيادات حزب الأحرار فى الفيوم فى مقدمتهم، أحمد عيد، أمين الحزب، وأشرف مختار، الأمين المساعد، ودرويش على دياب، رئيس الوحدة المحلية حصلوا على التصاريح الأمنية.

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