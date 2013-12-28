السيد: تطبيق قانون العقوبات على طلاب الإخوان ضروري طالما توافرت أركان الجريمة

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق، تعليقاً على ماحدث اليوم بجامعة الأزهر من اشتباكات بين الطلاب والأمن المركزى، أن قانون العقوبات واجب التطبيق على الجميع دون استثناء أحدا سواء كان طالبا أو فتاة أو غيرهما ، طالما خالف القانون.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”ONA” أن المطلوب الآن هو أن كل من يرتكب أى أفعال إجرامية هدفها ترويع المجتمع، واستخدام العنف، وهدم الأمن العام والإعتداء على الأملاك العامة، ومنع المؤسسات من مباشرة مهامها، والإعتداء على رجال الشرطة، والموظفيين عند مباشره أعمالهم كل هذة الجرائم لابد من تطبيق القانون على مرتكبيها، سواء كانت عصابة مكونة من بعض أشخاص، أو جماعة ،أو جمعية، أو حتى فرد طالما توافرت فى حقه جريمة .

وأكد أن قانون العقوبات لايستثنى أحد، ولا حصانة لأى أحد من تطبيق القانون سواء كان طالب، أو فتاة، أو منظمة سياسية، أو عصابة إجرامية ،فالكل يخضع للقانون .

وأوضح أن قانون العقوبات الذي أصدرته مجلس الوزراء فى بيان لها منذ أيام ما هو إلا تذكير للقانون، فهو متواجد منذ 21 عاماً فالوزارة لم تأتى بجديد .