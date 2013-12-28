ننشر تقرير التفتيش الفنى حول عقار المنحلة المنهار

حصل "اليوم السابع" على التقرير الذى أعده جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على عمال البناء التابع لوزارة الإسكان حول قار المنحلة المنهار، وأكد التقرير أن العقار صدر له عدة قرارات إزالة.

وجاء نص التقرير كالتالى:

> تقرير عن العقار المنهار فى مدينة المحلة الكبرى – حى أول المحلة

> مساء الخميس الموافق 26ديسمبر 2013

انهار مساء الخميس عقار مكون من دور أرضى وثلاثة ادوار متكررة بمدينة المحلة الكبرى قسم أول ويحمل رقم 24 شارع محب بجوار بنك التنمية والائتمان الزراعى وقد تم إرسال لجنة من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء للمحلة من أقرب فرع للجهاز بمدينة المنصورة فور العلم بالانهيار.

> - العقار مكون من دور أرضى يتكون من شقتين ومحلين ومدخل العقار وثلاثة أدوار متكررة.

> - العقار منشأ بنظام الحوائط الحاملة من الطوب الأحمر ومونة قصر مل والأسقف من الخرسانة المسلحة.

> - سبق أن صدر للعقار القرار رقم 248 لسنة 2003 بترميم العقار ولم ينفذ وتحرر محضر عدم تنفيذ اعمال الترميم رقم 4 لسنة 2008.

> - وصدر للعقار القرار رقم 131 لسنة 2008 بتخفيف الاحمال بازالة ما يعلو الدور الاول العلوى وترميم باقى العقار ولم ينفذ وتحرر محضر عدم تنفيذ أعمال الترميم رقم 816 لسنة 2011.

> - تم معاينة العقار من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى يوم الاحد الموافق 22/12/2013 وقد قررت اللجنة إخلاء العقار لحين تنفيذ القرار الهندسى رقم 123 لسنة 2013

> - قامت الجهة الإدارية بعمل محضر بالشرطة رقم 29/124 احوال المرافق لإخلاء السكان بتاريخ 24/12/2013 كما تم التنبيه على المالك بعمل الصلبات اللازمة لتأمين العقار وقاطنيه وقد رفض السكان إخلاء العقار.

> - توفى اثر انهيار العقار خمسة من السكان وتحول العقار إلى كومة من المخلفات وجار التحقق من احتمال شبه تخريب فى العقار قبل الانهيار.

> - والصورة التالية توضح الانهيار الكلى للعقار

> - تم التنبيه على الحى بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار لحين عرض حالتها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وضرورة تنفيذ قراراتها بصورة فعلية.