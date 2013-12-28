رئيس القابضة: وزارة الكهرباء تعمل لضمان استمرار التيار صيفا

مصدر: قيمة أرباح العاملين المتأخرة نصف مليار جنيه

كتب : محمد مجدي السبت 28-12-2013 19:28

أكد المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على أن وزارة الكهرباء تعمل خلال الفترة المقبلة على مرحلتين: أولاهما التنسيق مع وزارة البترول والجهات المسؤولة في الدولة لضمان استمرار التيار الكهربي في صيف 2014 بعد أن اتخذت الوزارة الخطوات الملقاة على عاتقها بتوفير قدرة كهربية مولدة تغطي احتياجات الصيف، إلا أن وجود الوقود اللازم لتشغيل الوحدات الكهربية وترشيد المواطنين لاستهلاك التيار سيساعد "القابضة" على النجاح في عدم تخفيف الأحمال الكهربية، وثانيهما رفع معدلات التحصيل وعلاج عجز السيولة المالية بالوزارة.

وكشف الدسوقي أنه سيتم صرف باقي الأرباح المتأخرة للعاملين بقطاع الكهرباء، والذين يبلغ عددهم نحو 190 ألف موظف، المتمثلة في أربعة شهور للعاملين على دفعتين، حيث سيتم صرف شهرين على مرتب الشهر الحالي، وشهرين آخرين على مرتب شهر يناير.

الدسوقي "للوطن": لا نحصل على أرباح.. بل مكافآت

ونفى رئيس القابضة للكهرباء، فى تصريحات "للوطن" ما رددته ائتلافات العاملين بقطاع الكهرباء أن قيادات القطاع صرفوا أرباحهم كاملة، قائلاً: "قيادات القطاع لا يحصلون على أرباح، ولكن على مكافأة، وأؤكد أنني شخصيًا لم أحصل على مكافأتي بعد، إلا أن سبب التأخير في صرف الأرباح يرجع لعدم وجود سيولة مالية كافية لدى الوزارة، وأننا كنا ندبر الأموال اللازمة لحصول جميع العاملين على مستحقاتهم".

في حين قدّر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة باقي أرباح العاملين بنحو نصف مليار جنيه، مؤكدًا أن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، شدد على ضرورة حصول العاملين على مستحقاتهم في أقرب فترة زمنية، وذلك بعد تدبير الموارد المالية اللازمة لها، لذا تقرر صرفها خلال الشهرين المقبلين.