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المستشار العلمي للرئيس: 50% من الشعب غير قادر على قراءة الدستور أو ملء بطاقة التصويت

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المستشار العلمي للرئيس: 50% من الشعب غير قادر على قراءة الدستور أو ملء بطاقة التصويت المستشار العلمي للرئيس: 50% من الشعب غير قادر على قراءة الدستور أو ملء بطاقة التصويت
"حجي": الاهتمام الحقيقي بالتعليم أهم ما تضمنه دستور 2013

كتب : سلامة عامر منذ 21 دقيقة

قال الدكتور مصطفي حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية إن 50% من الشعب المصري غير قادر على قراءة الدستور الجديد أو ملئ استمارة التصويت، من خلال التجارب التي عايشناها، لافتا إلى أن الدولة يجب ان تهتم بثلاث قضايا هي "المرأة والتعليم والصحة"، ليصبح المواطن جزء فعال من منظومة الديمقراطية.

وأكد حجي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على هامش المؤتمر السنوى الـ40 لـ"رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا" لمناقشة التحديات العلمية ونقل التكنولوجيا المستجدة فى الحديثة والعالم العربى، بمقر الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم، أنه يجب ان يكون التعليم هو المشروع القومي الحقيقي لمصر لكي نبني دولة حديثة ولرفع روح الاحباط عن هذا الشعب، لافتا الي ان التعليم ليس فقط خدمة مجانية تقدم للمواطن لكنه وسيلة حقيقية للنهوض بهذا الموطن، مضيفا: إذا كان أي شخص يتصور أن من الممكن تطبيق ديمقراطية بدون تعليم فهو واهم، ويتصور سراب.

وقال إن الخدمة التعليمية كانت سيئة في الماضي وليس بها رؤية للتقدم، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنه دستور 2013 هو الاهتمام الحقيقي والرقمي بالتعليم، الذي يساهم فى رفع الوعي ومحاربة الامية، وتحويل الاقتصاد المصري من مبني علي الموارد إلى المعرفة.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، إن المؤتمر يهدف إلى تكوين فرق عمل من المسئولين بمصر والعلماء المشاركين بالمؤتمر، لدراسة نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها العملية لحل مشاكل مصر والعالم العربي، وتوفير فرص للباحثين الشباب للتعرف علي العلماء المقيمين بالخارج وآخر أبحاثهم ونقل تجاربهم والاستفادة بها في مختلف التطبيقات التي تخدم مصر والوطن العربي، إضافة إلى ربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة ونقل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بهذه المجالات.

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