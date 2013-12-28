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غدا..اليوم الثانى من ملتقى مؤشر الديمقراطية بعنوان الشارع المصرى والدستور

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غدا..اليوم الثانى من ملتقى مؤشر الديمقراطية بعنوان الشارع المصرى والدستور غدا..اليوم الثانى من ملتقى مؤشر الديمقراطية بعنوان الشارع المصرى والدستور

مؤشر الديمقراطية

ينظم مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى لحضور اليوم الأخير من الملتقى الثانى بعنوان الشارع المصرى والدستور ، غدا في الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة بوبيان بفندق سفير الدقى.

وسوف يتكون اليوم الثانى من الملتقى من ثلاثة جلسات، ستبدأ عن حقوق الطفل والمرأة في الدستور، وسيتحدث في هذا الشأن ممثلى المنظمات النسوية، ائتلاف حقوق الطفل المصرى، الجلسة الثانية بعنوان المهنيين والاعلاميين في الدستور، وسيتحدث فيها عدد من ممثلى النقابات المهنية في وعن رؤيتهم بين ما تم في الدستور وبين ما كان مأمولا، أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان حقوق الانسان والدستور سواء كانت حقوق سياسية ومدنية أوحقوق اقتصادية واجتماعية وسيتحدث فيها عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلى منظمات المجتمع المدنى .

وسيشارك في الملتقى عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين ومجموعة من النقابات المهنية كالصحفيين والمهندسين والاطباء والمحاميين والاجتماعيين والطيارين والضيافة الجوية والارشاد السياحى بالإضافة إلى المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى.

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