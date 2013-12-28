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الخارجية الأمريكية ترحب بوثيقة الحوار الوطني اليمني

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الخارجية الأمريكية ترحب بوثيقة الحوار الوطني اليمني الخارجية الأمريكية ترحب بوثيقة الحوار الوطني اليمني

جين بسكاي

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع الأطراف اليمنية على وثيقة الحوار الوطني التي تحدد شكل المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة ” إن الولايات المتحدة تشجع الأطراف اليمنية كافة على انتهاز هذه الروح السائدة والعمل على الانتهاء من الحوار الوطني بأسرع وقت ممكن للمضي قدما نحو الخطوات التالية في العملية الانتقالية بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات عامة”.

وأكدت المتحدثة الأمريكية التزام واشنطن بدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني في مسيرته نحو تحقيق الديموقراطية من خلال تطبيق بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

أ ش أ

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