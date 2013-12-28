مظاهرة حاشدة لمؤيدى رياك ماشار زعيم المتمردين فى جنوب السودان

نظم عدة الأف من مؤيدي نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك ماشار مظاهرة حاشدة في مدينة بور الاستراتيجية .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية اليوم السبت- أن المتظاهرين الذين ينتمون إلى قبيلة البوير – أكدوا تأييدهم لزعيم المتمردين والذي أطاح به الرئيس سلفا كير في شهر يوليو الماضي .

وكان ماشار قد أعترف في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الجمعة لشبكة التليفزيون البريطاني بي بي سي أن قواته تسيطر في الوقت الراهن على ولاية جونقلي – عدا العاصمة بور – علاوة على ولاية الوحدة .

وأكد أن فريقه للتفاوض جاهز ، ولكن يتعين أولا أن يسبق هذا التفاوض وقف لإطلاق النار يتسم بالجدية ويمكن أن يخضع للرقابة بالشكل الملائم وهو ما رفضه المتحدث باسم الرئيس كير الذي أكد من جانبه أن رئيس البلاد لن يقبل بأية شروط مسبقة لوقف إطلاق النار في جنوب السودان .

أ ش أ