التحالف الوطني العراقي يؤكد ضرورة التنسيق بين العشائر والحكومة لإنهاء العنف

أكد رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والشيخ أحمد أبو ريشة زعيم مؤتمر صحوة العراق على ضرورة التنسيق بين العشائر والحكومة لتطبيق القانون وإحلال الأمن وإنهاء الإرهاب وكافة المظاهر المسلحة في العراق .

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني ، أن الجعفري استقبل اليوم “السبت” في مكتبه ببغداد كل من رئيس البرلمان أسامة النجيفي والشيخ أحمد أبو ريشة زعيم مؤتمر صحوة العراق وبحث معهما واقع محافظة الأنبار والدور الذي يمكن ان تلعبه العشائر في إنهاء التوتر بالمحافظة .

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة تنسيق شيوخ العشائر مع الحكومة لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إحلال الأمن وإنهاء التنظيمات الإرهابية والمظاهر المسلحة كافة .

وأضاف البيان أن النجيفي وأبو ريشة أكدوا رغبة عشائر محافظة الأنبار في مساندة العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة لتأسيس مرحلة جديدة يسودها الأمن لحفظ دماء المواطنين .

يذكر أن محافظة الانبارومركزها مدينة الرمادي تشهد منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية ، تشارك فيها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقتين السابعة والأولى وطيران الجيش على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود أثناء مداهمتهم معسكر تابع لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران غرب الانبار .

أ ش أ