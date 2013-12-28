حبس 18من الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيق بقنا‎

قرر محمد صفوت وكيل نيابة قسم قنا بإشراف عمرو فهمى مدير النيابة حبس 18 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابيه بينهم 6 سيدات 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح و التحريض على العنف وقطع الطريق العام، كما قررت النيابه تسليم الطفل محمد أشرف 13 سنة لأسرته.

وكانت أجهزة الأمن بقنا بقيادة اللواء عادل عبد العظيم نائب مدير الأمن والعميدان محمد عثمان مدير المباحث وأيمن فتحى رئيس المباحث ،قد ألقت القبض على كل من أحمد مقلد ونجله مصعب وأيمن مسعد ومحمد محمد عبدالله وجمال أحمد حسن ومصطفى عبدالفتاح ومصطفى محمود جابر وعماد عبيد وحاتم خليل وأحمد عادل ولقمان أشرف ومحمد عبدالباسط وسعيد أبو الرى ومحمد عبدالباسط ومصطفى أبو الحسن ومحمد أشرف 13 سنة وربة منزل وبناتها الثلاثه ومحاميه وطالبة بعد قيامهم بتنظيم مظاهرة بدون تصريح انطلقت من مسجد الخليليه بمدينة قنا ورفعوا شعارات رابعة وقاموا بقطع الطريق الرئيسى بمنطقة الشنهوريه ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطه وطالبوا بعودة الرئيس المعزول ومقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد.