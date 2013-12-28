كراوينكلر: التخلص من الكيماوي السوري سيستغرق وقتا أطول من المتوقع

كتب : أ.ش.أ منذ 54 دقيقة

أعرب فرانز كراوينكلر، رئيس ادارة الامداد والتموين التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم عن اعتقاده بأن عملية التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية الاكثر خطورة قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع.

وذكرت إذاعة "صوت روسيا"، أن كراوينكلر، أوضح في تصريحات صحفية، أن هناك أسبابا عديدة من شأنها أن تؤدى إلى تأخير التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية الأكثر خطورة، من بينها الاحوال الجوية، فضلا عن احتمال تأخير عملية تسليم بعض المواد التى تستخدم في نقلها في المواعيد المحدد".

وتابع كراوينكلر قائلا: إن الموقف المتغير بشكل دائم على جبهات القتال داخل سوريا من بين العوامل أيضا التى سوف تسهم في تأخير التخلص من الأسلحة الكيماوية المذكورة.

جدير بالذكر، أن الخطة التى سبق وأن وافقت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد تضمنت أن التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية الاكثر خطورة سينتهى في 31 من شهر ديسمبر الحالى.