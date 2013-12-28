بالفيديو.. تعرف على الأمراض التى تتسبب فى الإصابة بالوهن والكسل

أوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، خلال لقائه بكاميرا فيديو اليوم السابع "فيديو 7"، أن النوم المتقطع والأرق والخلل الشديد فى الغدد الدرقية، وأنواع متعددة من الفيروسات، كلها أمراض تتسبب بشكل مباشر فى شعور الإنسان بالكسل الشديد والرغبة الملحة فى النوم والراحة.

وأشار الدكتور المنيسى إلى أن الإصابة بفيروس فى الكبد لا يعد سببا جوهريا للإصابة بالكسل كما يعتقد الكثيرون، بل إنه سبب من الأسباب التى قد تزيد من فرص الشعور بالإجهاد والكسل، كذلك تعد الإصابة بمرض أديسون والتضخم فى الطحال من الأسباب غير المباشرة للإصابة بالضعف العام والإجهاد.

ونصح استشارى الكبد بضرورة حصول الإنسان على ساعات نوم كافية وتناول طعام صحى حتى لا يتعرض للإصابة بالضعف والكسل والإجهاد.