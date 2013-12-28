بعد تسرب معلومات عن اقتحامه.. محافظ بورسعيد يزور "منفذ الجميل" سرًا

كتب : هبة صبيح السبت 28-12-2013 18:02

تفقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، منفذ الجميل في جولة سرية له اليوم لمتابعة الأحوال الجمركية داخل المنفذ ومتابعة سير وانتظام العمل.

كان المحافظ قد تلقى معلومات عن اعتزام مجموعة من سيارات الربع نقل اقتحام منفذ الجميل محملين بالبضائع الأجنبية غير مدفوعة الرسوم الجمركية، وعلى الفور قام المحافظ بالتوجه فورًا إلى المنفذ والتنسيق مع أمن المواني بقيادة العميد إبراهيم القفاص الذي قام بتعزيز قواته وعمل كردون من أول قرية الفيروز السياحية، حيث التقى المحافظ بموظفي الجمرك ورئيس الوردية، وطلب منهم التفتيش الدقيق لجميع السيارات التي تمر دون استثناء وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، مشيرًا إلى أنه يدعم جميع الإجراءات الجمركية التي تساعد في القضاء على التهريب.

من جانب آخر تم إغلاق منفذ السيارات الملاكي بالرسوة وتحويل سياراته إلى منفذ سيارات الأجرة بعد أن حاول مجموعة من صغار المهربين الخروج من المنفذ بكميات متفردة من البضاعة الجنبية؛ فأطلق رجال الأمن طلقات صوت لتفريقهم ومطاردتهم.

كانت حملة، أشرف عليها العميد أركان حرب محمد عبدالعزيز قائد قوة التأمين، قد أسفرت عن ضبط ثلاث سيارات محملة ببضائع أجنبية بدون الرسوم الجمركية عند تفريغ حمولتها باللانشات "الصواريخ" على بحيرة المنزلة بالقرب من سور الحراسات خلف مستشفى النفسية.

وعند مداهمة السيارات والمهربين إستطاعت قوة التأمين من ضبط 9أسلحة نارية متمثلين فى "2 سلاح نارى و بندقية آلية وبندقية خروطوش و5 مواسير " أرواح" عيار 12 ملى محلى الصنع " و 10 طلقات وخزنة