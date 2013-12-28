إجراء قرعة دوري مراكز شباب أسوان بحضور أحمد حسن

كتب : عبدالله مشالي السبت 28-12-2013 18:48

يا شباب أسوان همّوا .. الفرح لازم نتمّوا

أوه آريري .. أسوان آريري .. أوه آريري

على أنغام الإيقاعات والأغاني النوبية، أحيت فرقة الفنون الشعبية والفن التعبيري بمركز "شباب الحدود" حفل إجراء القرعة العلنية للدوري الرياضي لكرة القدم على مستوى مراكز الشباب بمحافظة أسوان، والتي أجريت بعد ظهر اليوم بين 16 فريقًا في مجموعتين، بمجموع 400 لاعب، والمسابقة ستكون بنظام الدوري من دورين، وستبدأ في 9 يناير من العام القادم.

في حضور اللواء محمد مصطفى، سكرتير عام المحافظة، والكابتن أحمد حسن، مدير المنتخب المصري عميد لاعبي العالم، وهاني رشدي، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالإضافة إلى قدامى لاعبي أسوان.

وأكد هاني رشدي أن أسوان الرائدة، والتي دائمًا ما يتلاحم فيها القيادات الشعبية والتنفيذية؛ ستكون مثلاً أعلى تحتذي به محافظات مصر، خاصة وأن دوري مركز الشباب سيكون بحضور الجماهير، واللعب سيكون على ملاعب مراكز الشباب المطورة والتي تصل إلى 11 ملعبًا مطورًا داخل المحافظة.. وسيحصل الفائز على 100 ألف جنيه.

وقال السكرتير العام لمحافظة أسوان، إن الرياضة قاطرة التنمية والحضارة، وإننا داعمون بكل إمكانياتنا لكل الأنشطة الرياضية ومبادرة الدوري الرياضي لمراكز الشباب، والذي سيكون بحضور الجماهير شيئًا جميلاً، إننا سنساندها بكل ما نستطيع فعله، في النهاية نطمئن الجميع أن استاد أسوان سيتم افتتاحه في العيد القومي للمحافظة في منتصف يناير القادم، ليستضيف المباريات المحلية والدولية خاصة بعد تطويره خلال السنوات الأخيرة.

وقال أحمد حسن إنني أتمنى للصعيد النجاح والتقدم؛ لأن مراكز الشباب فرصة حقيقية للظهور والوصول للأندية الكبيرة والمنتخب المصري، كما حققت حينما كنت ألعب لمركز شباب مغاغة، وأتمنى التوفيق للمنتخب ليعود الرائد بين فرق إفريقيا.