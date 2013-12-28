1700 طن قمح تتجه من ميناء الإسكندرية إلى قنا.. والهيئة: الصوامع تمتلئ بـ950 ألف طن

كتب : حازم الوكيل منذ 57 دقيقة

اتجه قطار بضائع يحمل 1700 طن قمح من ميناء الإسكندرية إلى المطاحن بمحافظة قنا، اليوم، وقالت هيئة الميناء في بيان لها، إن مخزون القمح بصوامع الغلال بالميناء تمتلئ بما يتجاوز 950 ألف طن.

وقال اللواء عادل ياسين حماد، رئيس الهيئة، إن الباخرة "بروسرز وي" غادرت أرصفة الميناء، وتحمل 8 آلاف طن ملح، تم تصديرها إلى إيطاليا، فيما استقبل الميناء اليوم سفينة "أورليا" القادمة من روسيا، والمحمّلة بـ55 ألف طن قمح.

وأكد "ياسين"، زيادة وارتفاع مستوى حركة تداول الحاويات والشاحنات بالميناء وشحن وتفريغ البضائع المختلفة، نتيجة ارتقاء الأداء، ونُظُم العمل، بمختلف الإدارات، والأقسام بالميناء، مشيرًا إلى أن الميناء يوجد به 95 سفينة، وعلى المخطاف الخارجي 14 سفينة والداخلي 15، وتم خروج 10 آلاف و100 شاحنة، منها 600 شاحنة محملة بـ18 ألف طن قمح تتجه إلى المحافظات المختلفة، كما خرج من الميناء قاطرة نهرية تحمل 1700 طن وقطار محمّل بـ1600 طن في اتجاههما إلى المطاحن.