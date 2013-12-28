أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكول سابا تتفوق على مطربي 47 دولة في "NVSC"

Google+ Print
نيكول سابا تتفوق على مطربي 47 دولة في "NVSC" نيكول سابا تتفوق على مطربي 47 دولة في "NVSC"

فازت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في مسابقة " North Visionأو "NVSC بأغنية "هفضل أحلم"، لتتفوق بذلك على مطربي 47 دولة من المشاركين في المسابقة، إلى جانب لبنان.

وقدّم حفلة "NVSC" جيمس ديفنبورت وجان سايمونز، على موقع ،"YouTube" بمشاركة 48 دولة، أرسلت كلّ واحدة منها أغنية تمثلها، بشرط أن تكون من الأغاني التي تذاع، سواء عبر التلفزيون أو الراديو، على أن يجري تصويت ليتمّ تحديد أكثر الأغاني شعبية في المسابقة.

وقد حلّ لبنان في المرتبة الأولى بأغنية "هفضل أحلم" لنيكول سابا، بفارق 3 نقاط فقط عن فرنسا، التي احتلت المركز الثاني، بينما حلّت السويد في المركز الثالث، تلتها أذربيجان، فمقدونيا التي جاءت خامسة.

 

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي