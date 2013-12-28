نيكول سابا تتفوق على مطربي 47 دولة في "NVSC"

فازت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في مسابقة " North Visionأو "NVSC بأغنية "هفضل أحلم"، لتتفوق بذلك على مطربي 47 دولة من المشاركين في المسابقة، إلى جانب لبنان.

وقدّم حفلة "NVSC" جيمس ديفنبورت وجان سايمونز، على موقع ،"YouTube" بمشاركة 48 دولة، أرسلت كلّ واحدة منها أغنية تمثلها، بشرط أن تكون من الأغاني التي تذاع، سواء عبر التلفزيون أو الراديو، على أن يجري تصويت ليتمّ تحديد أكثر الأغاني شعبية في المسابقة.

وقد حلّ لبنان في المرتبة الأولى بأغنية "هفضل أحلم" لنيكول سابا، بفارق 3 نقاط فقط عن فرنسا، التي احتلت المركز الثاني، بينما حلّت السويد في المركز الثالث، تلتها أذربيجان، فمقدونيا التي جاءت خامسة.

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