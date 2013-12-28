نيللي كريم: أنفي أضاع مني شخصية يسرا!

قالت الفنانة المصرية نيللي كريم إنّها ترفض أن تجري عملية تجميل لأنفها، برغم أنّ المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي شاركته في فيلم "إسكندرية نيويورك"، طلب منها ذلك، فقالت له ممازحة: "حينما تفعلها أنت، سأفعل".

وعن سبب هذا الطلب، قالت نيللي إنه كان يُريدها أن تقدّم شخصيّة الفنانة يسرا، وهي صغيرة، في الفيلم. لكنه في وقت لاحق، قدمت تلك الشخصية يسرا اللوزي، فيما قدّمت نيللي شخصيّة أخرى هي كارمن.

وأضافت نيللي خلال تصريحاتها في برنامج "الخزنة"، الذي يقدّمه أمير كرارة، أنّ الجمهور اعتاد على أنفها بهذا الشكل وعرفها به.

وأكملت بالقول إنّها تحبّ أن تكون طبيعية وأن يكون لوجهها تعبيراته العادية.

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