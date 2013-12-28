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نكشف سر العلاقة بين غادة عبد الرازق وحسين الجسمي!

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نكشف سر العلاقة بين غادة عبد الرازق وحسين الجسمي! نكشف سر العلاقة بين غادة عبد الرازق وحسين الجسمي!

أحاديث طويلة جمعت الفنانة غادة عبد الرازق بالمطرب الإماراتي حسين الجسمي، خلال توزيع جوائز أوسكار art، بالرغم من عدم وجود أيّ معرفة سابقة بينهما.

مقرّبون من غادة أكدوا أنّها تسعى لأن تحصل على موافقة الجسمي ليغنّي شارة مسلسلها المزمع البدء في تصويره قريباً "السيدة الأولى"، الذي يقوم بإخراجه محمد بكير، في ثاني تجربة إخراجية له، بعد ما سبق له أن أخرج مسلسل "أسيا" لمنى زكي.

والمعروف أنّ حسين الجسمي سبق وغنّى أكثر من شارة لمسلسلات مصرية، كان أولها مسلسل "بعد الفراق" لهند صبري، التي استعانت به أيضاً لغناء شارة مسلسلها "فرتيجو"، الذي عرض قبل عامين. كذلك شارك الجسمي في غناء شارة مسلسل "أهل كايرو" لخالد الصاوي وكندة علوش، حيث حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فيما كانت آخر تجاربه في غناء شارات المسلسلات من خلال مسلسل "الوالدة باشا".

 

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