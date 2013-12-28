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' ريبري ليس في مستوى رونالدو أو ميسي '

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' ريبري ليس في مستوى رونالدو أو ميسي ' ' ريبري ليس في مستوى رونالدو أو ميسي '

يرى الأسطورة البرازيلي كارلوس ألبرتو أن الفرنسي فرانك ريبري ليس في مستوى منافسيه على الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويتنافس الثلاثي على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013 والذي سيتم اختياره في يناير المقبل.

وقال كارلوس ألبرتو "رونالدو في حالة جيدة جدا، أتوقع أن يفوز بالكرة الذهبية .. ميسي الآن مصاب".

وأضاف "أنا أحب ريبري ولكنه ليس في مستوى رونالدو أو ميسي، ولكن في الوقت الحالي هو يلعب بشكل رائع جدا، سيكون من الصعب اختيار الفائز".

وقاد ريبري بايرن ميونيخ هذا العام للفوز بخمسة ألقاب إذ ساهم معه بالفوز بالثلاثية قبل أن يفوز البافاري بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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