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مصدرو الأرز: مستعدون دفع ٢٥٠ دولارا رسوم صادر للطن بشرط فتح التصدير

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مصدرو الأرز: مستعدون دفع ٢٥٠ دولارا رسوم صادر للطن بشرط فتح التصدير مصدرو الأرز: مستعدون دفع ٢٥٠ دولارا رسوم صادر للطن بشرط فتح التصدير

قال مجدى الوليلى أحد أكبر مصدرى الأرز عضو شعبة الأرز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصدرى الأرز على استعداد لدفع قيمة رسم صادر على طن تصدير الأرز بقيمة ٢٥٠ دولارا، بشرط أن تفتح التصدير للخارج للحفاظ على العاملين بشركات الأرز من جانب، ودخول العملة الصعبة من التصدير للبلاد على الجانب الآخر.

ووجه الوليلى مطالبه لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور خلال اجتماعه بغرفة الإسكندرية الآن بحضور أحمد الوكيل بضرورة فتح تصدير الأرز لمنع تعرض الشركات لخسائر لا مبرر لها، حيث إن ما تردده وزارة من أزمات فى كميات الأرز فى السوق المحلى غير صحيح.

كما طالب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز الوزير، بإمكانية تخفيض حصة الشركات التى تصدر من ٥ آلاف طن لكل شركة إلى ألفى طن لكل شركة فى حالة رغبة الحكومة تحقيق اكتفاء أكبر لكميات الأرز للأسواق، مشددا على خطورة منع التصدير على الشركات، وأنه من الممكن تحديد حصص بنسب أقل من المصدرة حاليا أفضل من منع التصدير بالكامل.

وأشار شحاتة إلى أنه من الممكن رفع قيمة رسم الصادر للتصدير إلى ١٦٠٠ جنيه للطن، خاصة بعد توريد شركات الأرز لكامل حصص المخصصات التموينية.

من جانبه وعد أحمد الوكيل بحل أزمة الأرز خلال المرحلة المقبلة بعد مناقشات مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور.

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مصر 365

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