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الشوباشي: من يرفض دخول الشرطة الجامعات لا يريد النظام الحالي مثل الإخوان

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الشوباشي: من يرفض دخول الشرطة الجامعات لا يريد النظام الحالي مثل الإخوان الشوباشي: من يرفض دخول الشرطة الجامعات لا يريد النظام الحالي مثل الإخوان
الكاتبة الصحفية: من لا يرى أن الإخوان تسعى إلى تخريب البلد "إما في غاية السذاجة أو أعمى البصيرة"

كتب : هبة مدين السبت 28-12-2013 19:21

أيدت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية دخول مدرعات الشرطة إلى جامعة الأزهر، لفض أحداث الشغب التي تحدث بداخلها، مؤكدة أن وجود الشرطة في هذه الأحوال مهم جدًا لمحاربة التخريب والتدمير والحرق التي شهدته الجامعات.

وأوضحت الشوباشي أن الطلاب الذين يرفضون دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي هم لا يريدون النظام الحالي مثل الإخوان، قائلة "على من يرفض دخول الشرطة الحرم الجامعي خوفًا من بقائها، أن ينتظر حتى تهدأ الأمور ثم ينظر مشكلته مع الشرطة".

وشددت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، لأن الإخوان تسعى كل يوم إلى عملها على تخريب البلد وتفجيرها وحرقها، "من لا يرى ذلك إما في غاية السذاجة أو أعمى البصيرة"، متسائلة "هل من المنتظر أن نصنع تمائيل لمن يقومون بتخريب وكسر وحرق الجامعات؟"، موضحة أن من يطلقون ةعليهم طلبة إخوان أو حرائر الإخوان يتصرفون بوحشية، فالأسماء دلالتها في التصرف وليست في الشكل.

"الإخوان سرطان في المجتمع"، خلال كلامتها أكدت الكاتبة الصحفية لـ "الوطن" أيضًا، أن الإخوان إذا أرادوا عدم دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، فعليهم أن يتصرفوا كآدميين أو كطلبة، وليس كمخربين يحملون مخطط إرهابي، مشيرة إلى أن الطلبة هم جزء من خلايا الإخوان، وأن الإخوان تستخدمهم كورقة، "عاوزنا نقول خلاص تعبنا، إحنا مش هنتعب، إحنا حاربنا إسرائيل مش هنحارب الإرهاب".

كما أوضحت أن دفاع أمريكا عن الإخوان بهذه الشراسة ما هو إلى دعم لمخطط الإرهابي، وهو ما لم يشهده مبارك خلال تعاملته مع أمريكا سابقًا: "أمريكا اللي كان مبارك بيخدمها حتى تحت الحذاء، معملتش واحد على مليون من اللي بتعمله مع الإخوان".

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