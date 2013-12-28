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بالفيديو - يونايتد يعبر نورويتش بهدف ويلباك

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بالفيديو - يونايتد يعبر نورويتش بهدف ويلباك بالفيديو - يونايتد يعبر نورويتش بهدف ويلباك

سجل الإنجليزي داني ويلباك هدفا لفريقه مانشستر يونايتد منحه الفوز على مضيفه نورويتش سيتي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر يونايتد سلسلة الانتصارات الأخيرة بعد بداية متواضعة هي الأسوأ في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى يونايتد خلال الشوط الأول من ضغط مستمر لأصحاب الأرض إلا أن تألق دي خيا حارس الفريق منع نورويتش تسجيل هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني استغل ويلباك خطأ دفاعي من نورويتش لينفرد بالحارس قبل أن يراوغه ويضعها في الشباك.

بتلك النتيجة وصل مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس فيما تجمد رصيد نورويتش عند 19 نقطة في المركز الـ14.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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