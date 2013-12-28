أخبار عاجلة

الأخبار - عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة لمناقشة تداعيات مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية -
5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست -
الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - سيتي يصعد للصدارة بفوز صعب على كريستال بالاس

Google+ Print
بالفيديو - سيتي يصعد للصدارة بفوز صعب على كريستال بالاس بالفيديو - سيتي يصعد للصدارة بفوز صعب على كريستال بالاس

اقتنص مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد أن تغلب على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله البوسني إدن دزيكو في شوط المباراة الثاني.

والتقى الفريقان على ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي يوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل سيتي بتشكيلة أكثرها من اللاعبين البدلاء مما صعب الأمور خلال شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني دفع بيلجريني بكل من نيجريدو وسمير نصري ليتحقق له ما أراد ويخطف دزيكو هدف الفوز في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ17.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه