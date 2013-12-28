بالفيديو - سيتي يصعد للصدارة بفوز صعب على كريستال بالاس

اقتنص مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد أن تغلب على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله البوسني إدن دزيكو في شوط المباراة الثاني.

والتقى الفريقان على ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي يوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل سيتي بتشكيلة أكثرها من اللاعبين البدلاء مما صعب الأمور خلال شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني دفع بيلجريني بكل من نيجريدو وسمير نصري ليتحقق له ما أراد ويخطف دزيكو هدف الفوز في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ17.

شاهد الهدف