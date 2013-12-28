أليتشى يسعى لضم مهاجم برشلونة

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية ، اليوم السبت ، بأن نادى اليتشى الأسبانى الصاعد يسعى لضم ايزاك كوينكا مهاجم نادى برشلونه الأسبانى لتدعيم خط هجومه فى موسم الانتقالات الشتوية.

ويضع المدير الفنى فران اسكريبا تدعيم خط هجوم اليتشى على رأس أولوياته نظرا لضعف الفعالية الهجومية حيث سجل الفريق 16 هدفا فقط فى 17 مباراة منذ بداية الموسم.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن قائمة اللاعبين الذين يسعى اليتشى إلى ضمهم فى انتقالات يناير تضم ايضا ليو بابتيستاو لاعب اتليتكو مدريد والمدافع الأيمن لنفس الفريق خافيير مانكويلو.

يذكر أن اليتشى كان يسعى لضم كوينكا فى الصيف الماضى غير أن اللاعب أراد أن يمنح لنفسه فرصة فى برشلونه ولكن نظرا لعدم مشاركته فى المباريات مع الفريق الأول فإنه يفكر حاليا فى الانتقال على سبيل الإعارة ، ولكن يبقى السؤال عن مدى تمتعه بلياقة المباريات حيث لم يشارك تقريبا فى صفوف النادى الكتالونى على مدار مايقرب من عامين .