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أنيلكا يثير الجدل بإشارة ' معادية للسامية ' ومدربه يوضح السبب

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أنيلكا يثير الجدل بإشارة ' معادية للسامية ' ومدربه يوضح السبب أنيلكا يثير الجدل بإشارة ' معادية للسامية ' ومدربه يوضح السبب

أثار الفرنسي نيكولا أنيلكا مهاجم وست بروميتش ألبيون الجدل بعد أن احتفل بهدفه في شباك وست هام بإشارة "معادية للسامية".

وكان أنيلكا قد سجل هدف وست بروميتش الأول في شباك وست هام ليقوم اللاعب بإشارة تعرف في أوروبا بمعاداتها للسامية.

وتمثل تلك الإشارة تحية نازية بشكل معكوس تشير إلى الاستعباد الجنسي الذي تعرض له اليهود ضحايا النازية.

ووضح كيث داونينج مدرب وست بروميتش سبب إشارة أنيلكا أنها تضامنا مع صديقه الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية ديودونيه الذي منع يوم الجمعة من تقديم عروض سينمائية ومسرحية بسبب تلك الإشارة ومواقفه المعادية للصهيونية.

وأكد داونينج أن أنيلكا لا يعرف ما تعنيه تلك الإشارة وأنه فقط قام بتنفيذها تضامنا مع صديقه.

وتعود إشارة ديودونيه لعام 2009 في أحد العروض المسرحية إلا أنها تم استخدامها في منشورات انتخابية معادية للصهيونية كما باتت معروفة بإسم "كينال" في فرنسا.

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