مقتل 20 شخصا في غارة على سوق خضار ومحيط مستشفى في مدينة حلب

قتل 20 شخصا بينهم طفلان في قصف جوي، السبت، على حي في مدينة حلب في شمال سوريا طال سوقا للخضار ومحيط مستشفى، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال «المرصد»: «استشهد عشرون شخصا بينهم طفلان وسيدة وفتى وناشط إعلامي جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على سوق خضار ومحيط مستشفى في حي طريق الباب في مدينة حلب».

وأضاف أن «القصف أسفر عن أضرار مادية بالمشفى ودمار في سوق الخضار، والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى».

ووصفت الهيئة العامة للثورة السورية القصف بـ«المجزرة»، مشيرة إلى أن «الغارات استهدفت سوق الخضار والمواد الاستهلاكية المكتظ بالأهالي»، ما يفسر وقوع عدد كبير من القتلى.

وأشارت إلى «دمار كبير في مبان عدة وانهيار واحد منها».