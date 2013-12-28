وزير الخارجية الألماني: الأزمة التركية اختبار لديمقراطيتها

دعا وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أنقرة إلى تسليط الضوء على مزاعم قضية الفساد التي تواجهها الحكومة التركية، معتبرًا أن الأمر يشكل «اختبارا» للديمقراطية التركية.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاج» نشرت مقتطفات منها، السبت: «لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الأشخاص».

وأضاف الوزير أن هذا «سيكون اختبارًا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون»، وقال «نحن الألمان نراقب التطورات في أنقرة وإسطنبول باهتمام كبير»، واصفًا تركيا بأنها «شريك مهم جدًا» لبرلين.

وأشار إلى أن في منطقة الشرق الأوسط التي تميزت بالأزمات والصراعات نحن بحاجة إلى تركيا قوية كقطب يعمل من أجل الاستقرار في الداخل والخارج.

وتواجه تركيا التي يحكمها الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان منذ العام 2002 أزمة، إثر فضيحة سياسية مالية أضعفت سلطاته قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

وتضم ألمانيا أكبر جالية تركية يقدر عدد أفرادها بنحو 3 ملايين نسمة.