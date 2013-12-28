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الزمالك يراقب صانع ألعاب فريق ' محمد صلاح ' القديم

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الزمالك يراقب صانع ألعاب فريق ' محمد صلاح ' القديم الزمالك يراقب صانع ألعاب فريق ' محمد صلاح ' القديم

أبدى حلمي طولان المدير الفني للزمالك إعجابه بصانع ألعاب فريق عثماثون الذي تغلب عليه الزمالك وديا يوم السبت برباعية نظيفة.

فريق عثماثون - فرع المقاولون العرب بطنطا - هو النادي الذي بدأ فيه محمد صلاح جناح بازل رحلته قبل الانضمام إلى الفرع الرئيسي بالقاهرة.

وتحدث طولان مع المدير الفني لعثماثون في حوار تابعه مراسل FilGoal.com وأخبره بإعجابه بقدرات اللاعب الذي يحمل رقم 9، وطالب مدربه بإرسال اللاعب لمدرب الزمالك.

وتوجه اللاعب ويدعى إسماعيل بهجت إلى طولان الذي استفسر عن أسمه وسنه، واللاعب من مواليد 1992.

وقال طولان لإسماعيل بهجت: "أنت لاعب جيد، سأتابعك في الفترة المقبلة حافظ على مستواك".

ويبحث الزمالك عن لاعبين في مركز صانع الألعاب في ظل فسخ تعاقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورحيل أحمد عيد عبد الملك مع احتمالية احتراف محمد إبراهيم.

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