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مقتل تركي وإصابة سيدة على يد عمالة أردنية بالعاصمة طرابلس

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مقتل تركي وإصابة سيدة على يد عمالة أردنية بالعاصمة طرابلس مقتل تركي وإصابة سيدة على يد عمالة أردنية بالعاصمة طرابلس

كتب : أ.ش.أ السبت 28-12-2013 18:54

ذكر مصدر أمني ليبي اليوم، أن مدير الحسابات في مكتب الخطوط الجوية التركية بالعاصمة طرابلس لقي مصرعه وأصيبت سيدة على أيدي أشخاص يحملون الجنسية الأردنية، يعملون بالمقر.

وكانت مصادر مطلعة بالسفارة التركية بطرابلس، قد ذكرت أمس لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن موظفا بالمكتب قتل وأصيبت زميلته ، وأوضح أن الجناة رأوا مدير الحسابات وهو يغلق خزانة مليئة بالأموال، فتم الاعتداء عليه وقتله بغرض سرقة الأموال، فيما فرت موظفة بالمكتب كانت برفقة مدير الحسابات إلى دورة مياه داخل المقر.

وأضاف أن الجناة لاحقوا الموظفة واعتدوا عليها بضربها على رأسها بقطعة حادة، تم إسعافها بعدها إلى مستشفى طرابلس المركزي لتلقي العلاج.وكان قد تم فقدان الاتصال بمدير الحسابات وزميلته لساعات، إلى أن عثر عليهما بعد ذلك بدورة مياه المقر.

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