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ريهام السهلى للوطن :الانفرادات والموضوعية أهم اسباب فوزي بجائزة افضل برنامج حواري في مونديال الاذاعة والتليفزيون

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ريهام السهلى للوطن :الانفرادات والموضوعية أهم اسباب فوزي بجائزة افضل برنامج حواري في مونديال الاذاعة والتليفزيون ريهام السهلى للوطن :الانفرادات والموضوعية أهم اسباب فوزي بجائزة افضل برنامج حواري في مونديال الاذاعة والتليفزيون

كتب : انتصار حسني السبت 28-12-2013 17:44

اكدت الاعلامية ريهام السهلى سعادتها الكبيرة بفوز برنامج 90 دقيقة بجائزة افضل برنامج حوارى لعام 2013 فى مونديال الاذاعة والتليفزيون الذى اختتمت فعالياته مؤخرا ,واوضحت ريهام ان البرنامج انفرد بالعديد من الموضوعات والقضايا التى زادت من نجاحه هذا بالاضافة الى التغطية المستمرة لأهم الاخبار والاحداث واستضافة كافة الشخصيات السياسية من جميع الاتجاهات والتيارات ,وكل ذلك يرجع لمجهودات فريق عمل البرنامج كما اكدت السهلى انها على الرغم من مغادرتها لقناة المحور الا انها على علاقة جيدة بالجميع ..وهي الان مشغولة بتحضير برنامجها الجديد الذى تعود به للعمل على شاشة التليفزيون المصرى

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