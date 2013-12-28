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"النهار" تطلق برنامج المسابقاتso you think you can dance بالتعاون مع "mtv"

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"النهار" تطلق برنامج المسابقاتso you think you can dance بالتعاون مع "mtv" "النهار" تطلق برنامج المسابقاتso you think you can dance بالتعاون مع "mtv"

كتب : محمد عبد الجليل السبت 28-12-2013 17:56

تعاقدت تلفزيون "النهار" مع شبكة القنوات اللبنانية mtv، على إنتاج وتنفيذ برنامج you think you can dance so والذي يعد من أقوى مسابقات الرقص العالمي، و تم تنفيذه في أكثر من 28 دولة حول العالم منهم أمريكا و ألمانيا وتركيا واليونان، وتدور فكرة البرنامج حول اكتشاف مواهب من الراقصين الشباب الغير معروفين من خلال تجارب الأداء في عدد من المدن والمحافظات، لتبدأ بعدها منافسة شرسة على كل فنون الرقص الحديث والقديم سواء بشكل منفرد أو جماعي وبكل أنواع الرقص " صلصا، لهيب هوب، البالية"، ويتم بعدها تحديد الفائز من خلال تصفية المتسابقين أسبوعياً من كافة الدول العربية.

البرنامج يعتبر التعاون الثاني بين شبكة "النهار" و "mtv" بعد برنامج " رقص النجوم"، وقد وقع إيهاب جلال عضو مجلس إدارة شبكة قنوات النهار بحضور وليد عبد المنعم المدير المالي والسيد ميشل المررئيس مجلس إدارة قناة mtv، على بنود التعاقد في بيروت ومن المقرر أن يتم الاستقرار على أعضاء لجنة التحكيم خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من المفترض أن تضم نجمة مصرية كبيرة والتي لم يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي وبعدها سيتم تحديد مواعيد اختبار الأداء للمتسابقين في والدول العربية.

التصنيفات | التتبع

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